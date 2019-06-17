İTÜ Apis Arge dünya birincisi oldu! Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar duyurdu

Dünyanın en önemli uydu yarışmalarından CanSat Yarışması'nda ilk 5'e 3 Türk takımı aldı. Bu takımlardan İTÜ Apis Arge, dünya birincisi oldu.

Dünyanın en önemli uydu yarışmalarından CanSat Yarışması'na Türkler damga vurdu. Yarışmada yer alan 4 takımından 3'ü ilk beş arasına girdi. Birinci de Türkiye'den çıktı. İTÜ Apis Arge, dünya birincisi olmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar gençlerin elde ettiği başarıyı twitter hesabından böyle duyurdu.

Ve nihayet dünkü 3.'lükten sonra Dünya şampiyonluğu da geldi;@T3Vakfi'mızın da destek olduğu gençlerimiz uydu yarışmasında Dünya 1.'si oldu. Bu gururu ülkemize yaşattığınız için tebrikler teşekkürler.👏💐



Semalarımızda Hür ve Özgür



Adım adım #MilliTeknolojiHamlesi

✈🚀🛰🛸🌍🇹🇷 https://t.co/rHOMOU3II7 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 17 Haziran 2019

Dünya üçüncülüğünü de aldık

ABD'deki Uluslararası İHA ve Otonom Uçuş Yarışması AUVSI SUAS-2019'da da Türk takımları göz doldurdu. Harvard, Berkeley, Stanford, Cornell, UCLA, Penn State, Virginia Tech takımlarını geride bırakan Yıldız Teknik Üniversitesi ekibi Lagari, dünya 3.sü oldu.