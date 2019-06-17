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Seçime günler kala TKP'den kritik karar! Sandığa gitmeyecekler

Seçime günler kala TKP'den kritik karar! Sandığa gitmeyecekler

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan "Halkımıza..." başlıklı açıklamada 23 Haziran'da sandığa gitmeme kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ile birlikte, hiç zaman yitirmeden iptal kararının gayrımeşru olduğunu ve Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğini ilan etmiş ve 31 Mart seçimlerindeki TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu’nun yinelenecek bir oylama için aday olmayacağını açıklamıştır." denildi.

"Hırsızlık ne yazık ki kabullenilmiştir"

"Nasılsa bir daha kazanırız' gerekçesi uygunsuzdur" denilen açıklamada, "Türkiye açısından asıl sorun, İmamoğlu ya da Yıldırım’dan hangisinin kazanacağı değildir. Asıl sorun, genel oy hakkının açıkça gaspıdır ve bu hırsızlık ne yazık ki kabullenilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"TKP'liler sandığa gitmeyecektir"

Açıklamanın devamında, "TKP’liler, 23 Haziran’da birçok kişinin huzursuz olduğu ama şu anda sesini çıkarmadığı bu mutabakata mahkum olunmadığını göstermek, seçimden sonra ortaya çıkacak tehlikeli gelişmelere hazırlanmak, gericiliği meşrulaştırma çabalarına ortak olmamak için sandığa gitmeyecektir. Bu bir boykot çağrısı değil, bir siyasi tutumdur. Partimiz, Türkiye’nin emekçi insanlarının bu siyasi tutuma 24 Haziran’dan itibaren daha fazla ihtiyaç duyacağı bilinciyle hareket etmektedir." denildi.

TKP, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde 10,349 oy almıştı.
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