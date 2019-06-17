Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kafile başkanlarına uyarılar

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacı adaylarına ibadetlerinde öncülük edecek kafile başkanlarıyla bir araya geldi. Erbaş, "Sanki ilk kez gidiyormuşçasına kendimizi hazırlayalım, heyecanımızı diri tutalım" diyerek, kafile başkanlarını özverili çalışmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sandıklı'daki termal otelde Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Remzi Bircan ile 354 kafile başkanı katıldı. Toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, on binlerce hacı adayını Ravza, Beytullah ve Arafat ile buluşturmak için büyük özveriyle son hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ibadet şuuruyla hizmet eden bütün görevlilere teşekkür ettiğini söyledi.

Büyük bir özveriyle çalışmaları hayati öneme sahiptir

İbadet süresince hacı adaylarına hizmet ve rehberlik edeceklerini aktaran Erbaş, "Hac organizasyonunun başarısı ve bu ibadetin feyiz ve bereketinden en iyi şekilde istifade edebilme noktasında en büyük imkan, bu salonda bulunan hocalarımızın samimiyet ve özveriyle çalışmalarına bağlıdır. Sizlerde de bu bilinci, heyecanı ve gayreti görmekten dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, her birinize teşekkür ediyorum. Hem hac yolcularının ibadetlerini eksiksiz yapmaları hem de hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarımızın büyük bir özveriyle çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira kafile başkanlığı hem organizasyon hem de hacı adaylarımızla iç içe bir görevdir" dedi.

En büyük tehlike bu görevin rutinleşmesi

Hac ibadetine rehberlik edecek kafile başkanlarının ilmen, fikren, zihnen ve kalben bu hizmete kendisini çok iyi hazırlamaları gerektiğine vurgu yapan Erbaş, "Birlikte görev yapacağınız din görevlisi hocalarımızın da bu hizmete zihnen ve kalben hazır olmaları gerekiyor. Burada sizlerden rehberlik bekliyoruz. Onlarla sevgi ve samimiyetle iletişim kurarak ihmale meydan vermeden onları yakinen takip etmeniz önemlidir. Şunu açıkça ifade edeyim ki sizi bekleyen en büyük tehlike bu görevin rutinleşmesi ve 'Biz zaten biliyoruz' duygusunun bizi atalete sevk etmesidir. Sanki ilk kez gidiyormuşçasına kendimizi hazırlayalım, heyecanımızı diri tutalım" diye konuştu.

Kafile başkanı kendine özel hazırlık yapmalı

Hac ibadeti bağlamında verilen din hizmetlerinin hac öncesi, hac dönemi ve hac sonrası olarak 3 dönem olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Erbaş, şunları söyledi:

"Hac öncesi hazırlık ibadetin ilk basamağıdır. Kafileleri belirlenen hacı adaylarımız görevlilerini ve kafile başkanlarını hac öncesi iyi tanımalıdır. Kafile başkanının yolculuktan önce hacı adayları ile tanışması ve onlara güven vermesi, aralarında güçlü bir gönül bağı kurulmasına vesile olacağı gibi karşılıklı güzel bir iletişime imkan sağlayacak ve hacı adaylarının irşada hazır hale gelmesine, zorlukların daha kolay ve birlikte aşılmasına zemin teşkil edecektir. Bunun için öncelikle kafile başkanı Allah'ın misafirlerinin kalplerini ve akıllarını doyurmak için kendine özel hazırlık yapmalı, tüm bilgi kazanımlarını gözden geçirerek konuyla ilgili yeni okumalar yapmalıdır."

Kadın irşat görevlilerinin yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunun altını çizen Erbaş, "Çünkü hacılarımızın hemen hemen yarısı kadınlarımızdan oluşmaktadır. İrşat hizmetlerinde görülebilecek eksiklik ve hatalar konusunda bizden müsamaha beklemeyiniz. Bu alanda hepinizden özel gayret, hassasiyet, rehberlik ve takip istiyorum" dedi.

Başkan Ali Erbaş, önceki aylarda yayımladıkları, sigara içenlerle ilgili genelgeyi de hatırlatarak, kafile başkanlarından genelgeyle ilgili konularda hassasiyet göstermelerini istedi.