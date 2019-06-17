Şehit kardeşinin cenazesinde isyan eden Mehmet Alkan hakkında karar çıktı

ŞIRNAK 'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kardeşinin cenaze töreninde çözüm süreciyle ilgili sözleriyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme şehit ağabeyi Mehmet Alkan'ın beraatine karar verdi. Savcı, Mehmet Alkan hakkında 15 yıla kadar hapis isminde bulunmuştu.

Şehit kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde söyledikleriyle gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 672 sayılı KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan'ın, FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

Ne olmuştu?

2015 yılında Şırnak Beytüşşebab'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, cenaze töreni ve sonrasında “Çözüm sürecinin” aleyhinde konuşunca hakkında idari tahkikat açıldı.

1 yıl sonra tam da kardeşinin ölüm yıldönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nun kararı ile Jandarma teşkilâtından çıkarıldı. Peşinden KHK ile TSK'dan ihraç edildi. Tüm bunların ardından da hakkında “FETÖ/PDY üyeliğinden” dava açıldı.