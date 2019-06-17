Ekrem İmamoğlu canlı yayında söyledi Sayıştay meğer 1 ay önce...

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB hakkındaki iddialarını Sayıştay'ın 23 Mayıs'ta basın açıklaması yaparak yalanladığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul Büyükşehir adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayında İmamoğlu'nun ortaya attığı iddialar tartışma konusu oldu.

İBB'de israf iddiası

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğündeki programda İmamoğlu, Sayıştay raporlarını göstererek, "İstanbul'un en büyük sorunu yoksulluk. Kul hakkı meselesini çok önemsiyoruz. Sayıştay denetiminden çıkan raporu arzu ederse sayın Yıldırım'a takdim ederim. İETT ve İSKİ'de 753 milyon TL'ye ulaştığını söylüyor." dedi.

Yıldırım'dan yanıt

Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun iddialarına "Öyle bir rapor yok sade küçük bir usulsüz işlemde bahsediliyor. Bu defalarca yalanlandı." diye yanıt verdi.

Polemik konusu olan raporlara ilişkin meğer Sayıştay, 23 Mayıs'ta açıklama yaparak, "2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır." ifadelerine yer vermişti.

Sayıştay tarafından yapılan yazılı açıklama şöyleydi:

‘’Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır.

Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır.

Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştay'ın saygınlığını da zedelemektedir.

Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’