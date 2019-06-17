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Yozgat’ta dolu yüzünden 70 bin dekar alan zarar gördü

Yozgat’ta dolu yüzünden 70 bin dekar alan zarar gördü

Yozgat’ta dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışının kentte oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Yozgat'ın merkeze bağlı Lök, Topçu, Gökçekışla, Başınayayla ve diğer doludan ve su taşkınlarından hasar gören köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Köylerde dolu ve sel yerleşim yerleri ile birlikte ekili ve dikili alana zarar verirken Lök köyünde ise 5 evin bahçe duvarı, 2 ahır ve bir tandır evini yıktı ve köyle ulaşımı sağlayan 3 köprü de kullanılamaz hale geldi. Sel suları nedeniyle yaklaşık 60 adet küçükbaş hayvanda telef oldu. Bazı araçlarda dolu nedeniyle hasar oluşurken evlerin çatıları delindi ve güneş enerji sistemleri de zarar gördü. 

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