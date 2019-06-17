HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Binali Yıldırım ortak yayın sonrası Erdoğan ile görüşmesini anlattı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı dün gerçekleşen canlı yayından sonra ilk defa basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yayın sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüklerini belirten Yıldırım, "'Hayırlı olsun' dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı." dedi.

Dün akşam gerçekleşen ortak yayın ile ilgili konuşan Yıldırım; "Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. Düşüncelerimizi İstanbul halkı ile paylaştık. Olmuş bitmiş iş üzerine yorum yapmamız uygun olmaz " ifadelerini kullandı.

Yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü?

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Yayın öncesi bir nikahta Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı” dedi. 

Sayıştay raporu tartışması

Yıldırım, Sayıştay'dan yapılan açıklama ile dünkü ortak canlı yayında gündeme gelen ve Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü İBB'deki zarar tablosunu gösteren raporun yalanlanmasına ilişkin, ''Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem bey yanlış biliyor" ifadelerini kullandı.

Sayıştay İmamoğlu'nun iddialarına ne demişti?

İmamoğlu'nun iddiaları üzerine açıklama yapan Sayıştay, ''Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş. 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır.' demişti.

İşte Sayıştay'ın o açıklaması;

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İmamoğlu -Yıldırım canlı yayınının kazanı kim? Cevap işte bu karede
Foto Galeri İmamoğlu -Yıldırım canlı yayınının kazanı kim? Cevap işte bu karede Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da öldürdükleri okul kirpilerle çekilen fotoğrafa ceza!
Hatay'da öldürdükleri okul kirpilerle çekilen fotoğrafa ceza!
Avladıkları kirpilerle poz verdiler inanılmaz ceza aldılar
Avladıkları kirpilerle poz verdiler inanılmaz ceza aldılar
Ekrem İmamoğlu canlı yayında söyledi Sayıştay meğer 1 ay önce...
Ekrem İmamoğlu canlı yayında söyledi Sayıştay meğer 1 ay önce...
Şehit kardeşinin cenazesinde isyan eden Mehmet Alkan hakkında karar çıktı
Şehit kardeşinin cenazesinde isyan eden Mehmet Alkan hakkında karar çıktı
Oppo Reno 10x Zoom Türkiye'de satışa çıktı fiyatı dudak uçuklattı
Oppo Reno 10x Zoom Türkiye'de satışa çıktı fiyatı dudak uçuklattı
Plazanın 20. katından düşmüştü! Şule Çet davasında flaş gelişme
Plazanın 20. katından düşmüştü! Şule Çet davasında flaş gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay kaç yaşında nişan fotoğrafları
Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay kaç yaşında nişan fotoğrafları
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
Eskişehir'de trafik kazası: 1'i bebek çok sayıda yaralı var
Eskişehir'de trafik kazası: 1'i bebek çok sayıda yaralı var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çayını alıp açıkladı! Öğretmenlere iyi haber
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çayını alıp açıkladı! Öğretmenlere iyi haber
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
70 kuruşa mal olan karpuzu 30 kuruşa satamayınca isyan ettiler
70 kuruşa mal olan karpuzu 30 kuruşa satamayınca isyan ettiler
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
Yorumlar 9 yorum