Ömer Turan Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı

Gazeteci Ömer Turan, Millet İttifak’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile buluşarak röportaj yaptığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Geçmiş dönemlerde hükümete yakın olmasıyla bilinen ancak 31 Mart sonrası İmamoğlu lehine dönüşen beyanlarıyla dikkat çeken Turan, İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

“Ekrem İmamoğlu tarihi zirve sonrası bizi ağırladı. İmamoğlu’na her şeyi ama her şeyi sorduk. Ezber bozan iki büyük röportaj yaptık. Ayrıca birçok mini yayında yaptık. Hepsi bu akşamdan itibaren YouTube kanalımızda.”