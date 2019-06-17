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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu din görevlilerine mektup gönderdi

İhlas Haber Ajansı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu din görevlilerine mektup gönderdi

CHP Adıyaman İl Teşkilatı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubunu camilerde görev yapan din görevlilerine dağıttı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve beraberindeki teşkilat mensupları , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektuplarını dağıttı. 

Kılıçdaroğlu’nun mektubunda, “Sizler, 'Ben güzel Ahlakı tamamlamak için gönderildim' diyen Hz. Peygamber 'in yolundan giden, ulvi görev üstlenmiş özel bir meslek gurubunun mensubusunuz. Toplumumuzca saygın, takva sahibi, üstün ahlaki değerlerle donanmış, sahip olduğunuz ilim ve davranışlarınızla örnek alınan, her türlü hayırlı hizmetin yerine getirilmesinde öncü olmayı hedef edinen kişilersiniz." ifadeleri yer aldı.

Mektubun devamında ise "Tüm toplumu kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen görev anlayışınızla Ülkemizde hoşgörünün, dostluğun, adaletin, birlik ve beraberliğin kökleşmesine sağladığınız ve sağlamaya devam edeceğiniz katkı, evlatlarımızın yarınları için de büyük önem taşıyor. Görevinizde gösterdiğiniz özveri nedeniyle sizlere, taktirlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verildi.

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