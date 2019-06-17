Elaziz Belediyespor'un ismi ve logosu değişti işte yeni hali

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor Kulübü' olarak, değiştirdi.

İsim değişikliği için gerekli belgelerin Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulduğu ve onayın ardından yeni ismin kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Aynı şekilde logonun da kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için talepte bulunuldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız 2019- 2020 sezonunda itibaren geçerli olmak üzere isim ve logo değişikliğine giderek 'Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü' ismini almıştır. Kırmızı-Lacivertli logomuz, Elazığ silüeti ve çaydaçıramızı simgeleyen bir figürle süslenmiştir" denildi.