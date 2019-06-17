HABER /  SPOR

Elaziz Belediyespor'un ismi ve logosu değişti işte yeni hali

Elaziz Belediyespor'un ismi ve logosu değişti işte yeni hali

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor Kulübü' olarak, değiştirdi.

İsim değişikliği için gerekli belgelerin Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulduğu ve onayın ardından yeni ismin kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Aynı şekilde logonun da kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için talepte bulunuldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız 2019- 2020 sezonunda itibaren geçerli olmak üzere isim ve logo değişikliğine giderek 'Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü' ismini almıştır. Kırmızı-Lacivertli logomuz, Elazığ silüeti ve çaydaçıramızı simgeleyen bir figürle süslenmiştir" denildi.

elazığ belediyespor

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan İstanbul'da miting yapacak! Belediye Başkanı mesajla duyurdu
Erdoğan İstanbul'da miting yapacak! Belediye Başkanı mesajla duyurdu
Ağrı'da tacirlere ağır darbe! Tam 585 kilo eroin ele geçirildi
Ağrı'da tacirlere ağır darbe! Tam 585 kilo eroin ele geçirildi
Ömer Turan Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı
Ömer Turan Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı
Yer Kayseri! Eski sevgilisiyle zorla ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını çekti
Yer Kayseri! Eski sevgilisiyle zorla ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını çekti
Binali Yıldırım ortak yayın sonrası Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Binali Yıldırım ortak yayın sonrası Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Yolcuların hayatını kurtaran kahraman bekçiye başarı belgesi
Yolcuların hayatını kurtaran kahraman bekçiye başarı belgesi
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi alımı sınavı 2019 çıkmış örnek sorular parkur bilgiis
Bekçi alımı sınavı 2019 çıkmış örnek sorular parkur bilgiis
Zonguldak'ta eşek çaya düştü itfaiyeciler kurtardı
Zonguldak'ta eşek çaya düştü itfaiyeciler kurtardı
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu din görevlilerine mektup gönderdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu din görevlilerine mektup gönderdi
Üniversite sınav sonuçları açıklanıyor YKS sınav sonuç tarihi
Üniversite sınav sonuçları açıklanıyor YKS sınav sonuç tarihi
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
Yozgat’ta dolu yüzünden 70 bin dekar alan zarar gördü
Yozgat’ta dolu yüzünden 70 bin dekar alan zarar gördü
2022 maaşları artıyor mu 2002 maaşları son haber
2022 maaşları artıyor mu 2002 maaşları son haber
Yorumlar