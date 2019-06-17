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Ardahan'da dayakçı kocaya görülmemiş ceza: Evlilik kitaplarını okuyacak

Ardahan'da dayakçı kocaya görülmemiş ceza: Evlilik kitaplarını okuyacak

ARDAHAN'da eşini dövdüğü gerekçesiyle hüküm giyen dayakçı koca denetimli serbestlik hükümleri çerçevesinde evlilik kitaplarını okuyarak cezasını tamamlayacak.

Ardahan'da eşi G.Ç.'yi (56) darbeden N.Ç.'ye (54), çıkırıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Evlilik Okulu/ Evlilikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri' ile 'Kuran'da Evlilik Psikolojisi' kitaplarını okuma tedbiri getirildi. N.Ç., bu kitapları okuyup, özetlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerine anlatacak.

Ne oldu?

Ardahan'da yaşayan N.Ç., iddiaya göre eşi G.Ç.'ye şiddet uyguladı. Bunun üzerine G.Ç. polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren N.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Kitap okuma tedbiri de getirdi

İfadesi alınan N.Ç.'yi hakim, haftanın belirli bir günü en yakın kolluk birimine giderek imza atmak koşuluyla adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Sulh Ceza Hakimi ayrıca, N.Ç.'ye 'eşe karşı basit kasten yaralama' suçundan kitap okuma tedbiri de getirdi.

Bir hafta arayla özetleri anlatacak

'Evlilik Okulu/ Evlilikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri' ile 'Kuran'da Evlilik Psikolojisi' kitaplarını okuyacak olan N.Ç., birer hafta arayla özetlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerine anlatacak.

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