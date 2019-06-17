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İtalyanlar Burak Yılmaz için uçak kaldırdı!

İtalyanlar Burak Yılmaz için uçak kaldırdı!

Lecce'de Burak Yılmaz transfer için flaş bir gelişme yaşandı ve Sportif Direktör Mauro Meluso'nun transferde gaza bastığı duyuruldu.

Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti. Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

"Burak Yılmaz bir rüyadan fazlası"

Gelişmeyi bir adım daha ileri taşıyan Sportitalia, Mauro Meluso'nun İstanbul'da bir görüşme yapacağını duyurdu. La Gazzetta del Mezzogiorno'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı;

"Mauro Meluso bugün Türkiye'de gitti. Transfer için yoğun girişimler devam ediyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Lecce tarafı bu transferin olabileceğine inanıyor. Burak Yılmaz transfer biterse bir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak."

Lazio da istemişti olmaştı

Burak Yılmaz'ın Türkiye'de dev takımlarda oynadığına dikkat çeken haberde geçtiğimiz dönemlerde Lazio'nun da ısrarcı olduğu ancak bu transferi bitiremediği vurgulandı

*Öte yandan Lecce yerel basını da Burak Yılmaz haberini manşetten verdi ve A Milli oyuncuya iki yıllık sözleşme önerileceğini satırlarına taşıdı. Haberin detayında Ertuğurul Ersoy transferine de değinildi. 

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