Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre 20 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulüpten 2019-2020 sezonu için 340 bin TL kazanacak.

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 340.000 TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper Lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000 TL maç başı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Transfer kapsamında yetiştirme tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."