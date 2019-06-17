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PKK'nın kritik ismi öldürüldü!

PKK'nın kritik ismi öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı: Mahir- Hamza- Andok-Amed kod adlı İbrahim Çelik’in Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlenmiş olup, böylece, 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e çıkmıştır.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan "Mahir-Hamza-Andok-Amed" kod adlı İbrahim Çelik'in de Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden "Mahir-Hamza-Andok-Amed" kod adlı İbrahim Çelik'in, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer aldığı bildirildi.
 
Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunlardan "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran ve "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride arandığı kaydedilmişti.

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