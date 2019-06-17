Anadolu Efes şampiyonluk kapısını araladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinin 5. maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe’yi 86-76 yendi. Efes bu sonuçla seride 3-2 öne geçerken, 6. maç ise 19 Haziran Çarşamba günü Ülker Etkinlik ve Spor Salonunda oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off finalinde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.

Lacivert beyazlı ekip, 19 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonundaki 6. maçı da kazanması durumunda 10 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan edecek.



Fenerbahçe Beko'nun kazanması halinde ise seri 7. maça taşınacak ve sarı lacivertliler, üst üste 4. şampiyonluk için parkeye çıkacak.