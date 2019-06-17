Galatasaray'ın transfer planı belli oldu!

Galatasaray transferde yapacağı hamleler için yıldız oyuncularına gelecek teklifleri değerlendirmeye geçti. Yeni sezon öncesinde direk Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, transferde emin adımlar atmak için acele etmiyor.

Transfer bütçesinde Cristian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanıp eksi 5 milyon euro civarında bütçeyle başlayacak olan Galatasaray, özellikle Mbaye Diagne'ye gelecek teklifleri masaya yatıracak.

Diagne'den gelecek astronomik bonservis bedeliyle sezon planlamasını gerçekleştirecek olan Galatasaray, Senegalli yıldızı 15 milyon euronun altında bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

Geride kalan sezonu Türkiye'de gol kralı olarak tamamlayan ve Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda vitrine çıkacak olan yıldız oyuncunun göstereceği performansla fiyatını yükseltmesi bekleniyor.

Bonservisleri ellerinde bulunan Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ile prensip anlaşması sağlayan sarı kırmızılı takım, elde edilecek bonservis bedelleriyle takımın ihtiyacı olan isimleri Florya'ya getirecek.

Ancak ne teknik heyet, ne de yönetim, aceleci davranarak transferde hata yapmak istemiyor.