İstanbul Craft Week Tekfur Sarayı Müzesinde başladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, 17-22 Haziran arasında düzenlenecek İstanbul Craft Week’in tanıtım programı, restorasyonu İBB tarafından yapılan Tekfur Sarayı Müzesinde gerçekleştirildi.

UNESCO Tasarım Şehri İstanbul kapsamında düzenlenen, geleneksel sanatlar ve zanaat kültürünü şehrin her noktasında yaşatması hedeflenen 'İstanbul Craft Week' başladı. 17-22 Haziran tarihleri arasında atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına gezilerin düzenleneceği Craft Week’in tanıtım toplantısı, restorasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Tekfur Sarayı Müzesinde yapıldı. Programda İstanbul Craft Week tanıtımı ve restorasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni tamamlanan Tekfur Sarayı Müzesinin tanıtım filmi gösterildi.

Baraçlı: “İstanbul’a farklı bir değer katmaya çalışıyoruz”

İstanbul Craft Week tanıtım toplantısının açılış konuşmasını İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yaptı. İstanbul’a değer katmak için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Baraçlı, “Bu şehre farklı bir değer katmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Tekfur Sarayı, bunun bir göstergesi. Burada Craft Week organizasyonumuz var. Hem sanata hem de sanatçılara değer katabilecek bir çalışma. Bu, UNESCO’nun Tasarım Şehri kapsamında uyguladığımız bir faaliyet olacak. Tasarım Şehri İstanbul unvanını aldıktan sonra bunun devamlılığını sağlayabilmek aynı zamanda şehirde tasarım kültürünü, tasarım anlayışını, farkındalığını ortaya çıkarmak için sürekli çalışma içerisindeyiz” dedi.

Baraçlı, Craft Week gibi organizasyonların şehir adına çok değerli olduğunu belirterek, “Bizler bu organizasyonları yaparken hem sanatı hem sanatçıyı düşünüyoruz. Sanata değer verebilmek, sanatı yaşatabilmek adına aynı zamanda sanatçılığa da özendirebilmek adına, bizler bu organizasyonları sürekli destekliyoruz” diye konuştu.

“Tarihi eserleri aydınlatma master planı hazırladık”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi eserlerin aydınlatılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Baraçlı, “Üniversitedeki hocalarımızla birlikte aydınlatma tasarımı ile ilgili bir master planını oluşturduk. Bunlar bizler için bir fikir projesi ama aynı zamanda da gelecekteki icraat projeleri oluyor. Fikri oluşturmadan onu icraata dönüştüren bir anlayışımız yok. Şehrin her noktasında neler yapabiliriz bunları ortaya çıkarma gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Tasarım ile ilgili projelere destek vereceğiz”

Baraçlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çalışmalar bizi heyecanlandırıyor. Tekfur Sarayının restorasyon çalışmaları sırasında ne yapabiliriz diyerek beş kere gidip gelmişizdir. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor ama Craft Week’e bir heyecan katsın diye burada yaptık. Anemas Zindanları ve Tekfur Sarayı ile ilgili lansmanı önümüzdeki süreçte yapacağız. İBB olarak tarihi eserleri koruyabilmek ve kültür varlıklarını yaşatabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta içerisinde birçok organizasyon olacak. UNESCO Tasarım Şehri olan İstanbul’da tasarım ile ilgili birçok projeye imza atacağız. Bu konuda da her türlü desteği vereceğiz. Bu desteklerle birlikte odak şehir, marka şehir olan İstanbul’u farklı bir noktaya taşıma gayretimiz var.”

Unutulmaya yüz tutmuş zanaat dallarına odaklanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından 'Tasarım Şehri' olarak belirlenen İstanbul’da düzenlenecek Craft Week ile özellikle unutulmaya yüz tutmuş zanaat dallarına odaklanılacak. Proje, İstanbul’un geleneksel sanatlar ve zanaat alanlarındaki yeteneğini, tasarım ve sanatla buluşturacak.

Atölye çalışmaları

Atölye çalışmaları kapsamında şehrin iki yakasında belirlenen el sanatları, zanaat ve tasarım atölyeleri aracılığıyla 6 gün boyunca halka açık ücretsiz çeşitli workshoplar yapılacak.

• Cam Atölyesi

• Minyatür Atölyesi

• Seramik Atölyesi

• Mozaik Atölyesi

• Sedef Atölyesi

• Kaligrafi Atölyesi

Zanaat rotaları

İstanbul’un tasarım ve zanaat panoraması mihmandar eşliğinde 4 saat boyunca belirlenen rotalar üzerinden katılımcılara sunulacak.

Pera Rotası: Cihangir, Çukurcuma, Pera, Galata Tarihi Yarımada Rotası: Fener, Balat, Eminönü, Sultanahmet, Beyazıt Anadolu Rotası: Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi

Söyleşiler

3 gün boyunca minyatür sanatı, cam işlemeciliği/vitray, cilt sanatı zanaat dallarının ustaları ile tasarımcıları buluşturan 3 ayrı söyleşi gerçekleştirilecek.