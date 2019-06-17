Erdoğan: Tarih Mursi'nin şehadetine yol açan zalimleri unutmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadim Dostlar Buluşması" programında konuştu. Erdoğan Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, Mısır'ın devrik lideri Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesinin zulmün sembolü olduğunu ifade etti. Erdoğan 23 Haziran seçimlerine ilişkin de görüşlerini açıklarken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da yaşanan olaydaki tutumunu eleştirdi. Cumhurbaşkanı, İmamoğlu için ''özür dilemediği sürece böyle bir makama gelemez'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir, tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" programına katıldı.

"Tarih Mursi'nin şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir, tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır. Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler."

"Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez"



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayı anımsatan Erdoğan, "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." diye konuştu. 1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul olduğunu belirten Erdoğan, "Hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var." dedi.

"Veri kopyalama işi FETÖ sanatıdır"



İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki verilerin kopyalanmasıyla ilgili Erdoğan, şunları söyledi: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır."

18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu...

Erdoğan, "CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır. Milletin inancıyla, İstanbul'un tarihiyle kavgalı azgın azınlığın bu şehrin dokusunu, kadim karakterini bozmasına izin veremeyiz."

"İstanbul'u 1994 öncesi karanlık günlerine tekrar geri döndüremeyiz" diyen Erdoğan, "Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı veremeyiz." ifadesini kullandı.