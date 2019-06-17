Mısır devrik lideri Muhammed Mursi hayatını kaybetti

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mursi'nin yaşımını yitirmesinin ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara da şöyle cevap verdi.

''Ben de arabadan inerken haber aldım. Maalesef mahkeme salonunda cerayan etmiş. Ben; Mursi kardeşimize, şehidimize allahtan rahmet diliyorum. Demoktratik yollarla, yüzde 52'lik oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi ve şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci, Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmişti ve batı bu idamlara sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken Mısır'da katil Sisi'nin davetiyle oradaki toplantıya icabet emişlerdir. Bu iki yüzlülük, değil çok yüzlülüktür.''

Allah rahmet etsin

AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken, ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülük. Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz, idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız, öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı dönemde, hatta hatta 7 genci idam ettikleri haftanın içerisinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi devletlerin katılmasını hiçbir surette anlamak mümkün değil. 5 yıldır Mürsi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum. Bugün şüpheleri bir kenara koyuyorum, emri hak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili habibiyle beraber haşreylesin diyorum. Dualarımız onunla beraber, tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağolsun. Mısır halkının başı sağolsun diyorum, ailesine, yakınlarıa başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin diyorum.

Muhammed Mursi kimdir?

Mısır Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen, devrik 5. cumhurbaşkanı oldu. Mursi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu. Mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi'nde aldı. Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi ilk eğitimini orada aldı. Babası çiftçi annesi ise ev hanımıydı. İdeolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atıldı. Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi.