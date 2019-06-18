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ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin asker

Anadolu Ajansı
ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin asker

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Ortadoğu’ya bin asker daha sevk edileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Ortadoğu'ya bin asker sevk edileceğini açıkladı. 

Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Orta Doğu'daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim." ifadelerini kullandı. 

Bölgedeki son saldırılara değinen Shanahan, "İran'ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD'nin İran ile bir çatışmaya girme peşinde olmadığını yineleyen Shanahan şunları kaydetti:

"Bugün atılan adım, bölgede faaliyet gösteren askeri personelimizin güvenlik ve huzuru ve milli menfaatlerimiz içindir. Durumu dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve istihbarat ile tehdit durumlarına göre kuvvet durumunu tekrar ayarlayacağız." 

ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir amfibi çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti. 

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