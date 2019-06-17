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İstanbul Şişli'de lüks cip silahlı saldırı 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Şişli'de lüks cip silahlı saldırı 4 yaralı

İSTANBUL Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralıların olduğu öğrenildi.

İSTANBUL Şişli'de ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralılar bir başka otomobille hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede olayın gerçekleştiği Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi mevkinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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