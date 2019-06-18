Alçı'nın "Küçükkaya-İmamoğlu" iddiası ortalığı karıştırdı

Gazeteci Nagehan Alçı, İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun programdan günler öncesinde İstanbul'da bir otelde bir araya geldiklerini söyledi. İsmail Küçükkaya ise tüm görüşmelerden her iki adayın kurmaylarının da bilgisi olduğunu ifade etti.

Gazeteci Nagehan Alçı'nın İsmail Küçükkaya ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi bir otelde görüştüğünü söyledi. Habertürk'teki canlı yayında Alçı'nın gündeme getirdiği bu iddia tartışmalara neden olurken iddialarla ilgili İsmail Küçükkaya ve Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş'tan görüşmeyle ilgili açıklama geldi.

Didem Arslan'ın moderatörlüğünde Habertürk'te yapılan program yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi. Programın konuklarından Nagehan Alçı, İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun programdan önce Taksim'de bir otelde buluştuğunu ve buradaki görüşmenin bir saat kadar sürdüğünü söyledi. Alçı, aynı görüşme talebinin Binali Yıldırım'a da iletildiğini; ancak bu görüşmenin telefonla gerçekleştiğini ifade etti.

Miroğlu'ndan itiraz: Ne konuşulduğunu bilmiyoruz

Alçı'nın bu sözleri üzerine yapılan görüşmeye AK Parti eski Milletvekili Orhan Miroğlu'ndan itiraz geldi. Miroğlu, görüşmenin kamuoyundan saklanmasının doğru olmadığını, o toplantıda neler konuşulduğuna ilişkin şüpheler oluşabileceğini ifade etti.

Aksoy: Görüşme gizli gerçekleşmedi

Orhan Miroğlu'nun bu sözlerine Ertan Aksoy itiraz ederek bu konuyla ilgili yorumların niyet okuma olduğunu ileri sürdü. Görüşmenin gizli gerçekleşmediği ve her iki adayın da bu konuda bilgisi olduğunu söyleyen Aksoy, AK Parti ve CHP'li kurmayların tüm temaslar konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Ömer Sertbaş: İçeriği görüşmedik

Tartışmanın alevlenmesi üzerine ortak yayına bağlanan Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş, Küçükkaya ile programla ilgili bir araya geldiğini; ancak bu görüşmede içeriğe ilişkin bir şeyin konuşulmadığını söyledi.

İkinci Yıldırım görüşmesiyle ilgili Yıldırım'ın ekibine neden bilgi verilmedi?

Bu süreç sonrası bir kez daha "Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesinin" gerçekleştiği bilgisinin kendilerine iletildiğini söyleyen Sertbaş, bunun üzerine ikinci kez telefonla Küçükkaya'yı arayarak aynı görüşmenin neden Binali Yıldırım ile gerçekleşmediğini sorduğunu ifade etti.

Küçükkaya'dan açıklama geldi

Görüşme iddialarının alevlenmesi üzerine Habertürk'e telefonla bağlanan İsmail Küçükkaya, böyle bir konuyu bir adayın danışmanıyla siyasi hesapları için tartışmaya girmeyeceğini söyledi. Görüşmelerden her iki tarafın kurmaylarının bilgisinin olduğunu ifade eden Küçükkaya, Sertbaş'ın iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben ikisinin kurmaylarıyla görüşmeler yaptım. Ömer Sertbaş'la en son bir konuşma yaptım. İşleri şekillendirdim, format sonra iki tarafı bilgilendirdikten sonra Ömer Sertbaş'a bu sorular verildi, verilmedi diye tartışmalar var. Binali Yıldırım'la da konuştum. Çerçeve ve format konusunda itiraz yok. Başka bir görüşmeme gerek yok dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Ezcümle ben bütün Türkiye'nin gözünün açık bir şekilde izlediği bir açık otorum yaptım, yüzde yüz adil, yüzde yüz eşit bir mod erasyon yaptım. En son Binali Yıldırım'a da sordum, olabildiğince adilsin dedi."