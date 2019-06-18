Robben bombası! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Robben bombası! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Alman medyası, Beşiktaş'ın Bayern Münih'e veda eden Hollandalı futbolcu Arjen Robben'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Robben bombası! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Sayfa 1

Diagne ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Fatih Terim'in istediği Ganalı golcü Benjamin Tetteh'i kadroya katmak için tüm imkanları seferber etti. Çekya ekikibi Sparta Prag formassı giyen oyuncu için kulübüyle görüşmeler başlayacak. 

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Robben bombası! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Sayfa 2

Liverpool, Dorukhan'ı takipte. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Fransa maçında yıldızlaşan Beşiktaşlı oyuncuyu listeye aldı. Haberi. The Sun gazetesinin internet sitesi duyurdu. Şimdi gözler Premier Lig ekibinin Kara Kartal'a yapacağı teklife çevrildi.

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Robben bombası! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Sayfa 3

Aslan Banega... Şampiyon Galatasaray, Banega ile 3 yıllığına anlaşarak bombayı patlattı. Fox Sports muhabiri Jorge Baravelle, akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Cim Bom'un Sevilla'nın 30 yaşındaki Arjantinli orta sahası Ever Banega'yı renklerine bağladığını duyurdu.

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Robben bombası! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Sayfa 4

Fener'e süper yıldız: Konoplyanka... Transfer ve maaş bütçesinde yer açmanın yollarını arayan Schalke, senelik maliyeti 4 milyon Euro'yu geçen hücum oyuncusunu elinden çıkarmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.

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