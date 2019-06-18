Robben bombası! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Diagne ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Fatih Terim'in istediği Ganalı golcü Benjamin Tetteh'i kadroya katmak için tüm imkanları seferber etti. Çekya ekikibi Sparta Prag formassı giyen oyuncu için kulübüyle görüşmeler başlayacak.