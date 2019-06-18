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Mersin bunu konuşuyor! Eşi ve yanındakini öldürdükten sonra intihar etti

Mersin bunu konuşuyor! Eşi ve yanındakini öldürdükten sonra intihar etti

MERSİN Silifke'de Muzaffer Taş isimli adam eski eşi Filiz Sarı'yı ve yanında bulunan Ramazan Ünlü'yü öldürdükten sonra intihar etti.

Filiz Sarı (45) üç ay önce eşi Muzaffer Taş’tan ayrıldı. Filiz Sarı, Silifke’nin Gazi Mahallesi'nde ayrı eve taşınarak yaşamaya başladı. Çilek tarlasında çavuş olarak çalışmaya başlayan Filiz Sarı, bu sabah aynı tarlada gündelikçi olarak çalışan Ramazan Ünlü ile tarla işine giderken Muzaffer Taş tarafından yolları kesildi. Çıkan arbede sonucunda Muzaffer Taş yanında bulundurduğu pompalı tüfekle önce eski eşi Filiz Sarı’yı sonra da Ramazan Ünlü’yü yolun ortasında öldürdükten sonra, kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ve 112 Acil ambulans ekipleri olay yerinde incelemeler yaptıktan sonra cesetler otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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