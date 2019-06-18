Gökhan Özoğuz'dan sert tepki! Melih Gökçek kravat yorumu yapmıştı
Ünlü sanatçı Gökhan Özoğuz, dün akşam Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak canlı yayınına ilişkin kravat yorumu yapan Melih Gökçek'e tepki gösterdi.
Türkiye'nin günlerdir beklediği tarihi yayın dün gece gerçekleşti. Tüm Türkiye, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınına kilitlendi. Yayın başladığı andan itibaren on binlerce tweet atıldı.
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Yayını takip eden Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'de ortak yayınla alakalı paylaşımlar yaptı. Ard arda paylaşım yapan Gökçek'in Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın kravat tercihiyle ilgili tweeti, dikkat çekti.
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Gökhan Özoğuz, "Üzücü olan ne biliyor musunuz? Güleriz ağlanacak halimize misali. Halkımızı hakikaten aptal yerine koyuyor olma arzunuz!" diye başladığı tepkisine şöyle devam etti:
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Ortada bu mevkiilerde bu seviyeler olduğu sürece Ülkemizin itibar kaybetmesi çok olağandır. paylaşımıyla tepkisini ortaya koydu.
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