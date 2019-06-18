Fenerbahçe'de kriz! İki isim FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbolcu maaşlarının ödemesinde 2 ay geriden geldiklerini söylemesine karşın mart ayı maaşları dahi henüz ödenmedi. Valbuena ve Soldado, alacakları için FIFA'ya başvuruyorlar.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz pazar günü mali genel kurulda kürsüden yaptığı açıklamalar çok tartışılacağa benziyor. Koç'un futbolcu maaşlarıyla ilgili yaptığı "Ödemelerde 2 ay geriden geliyoruz" şeklindeki bilgilendirme, oyuncu grubunda büyük şaşkınlığa yol açtı.

Futbolcu kadrosunun 1 Mart tarihi itibariyle hak ettikleri maaşları alamadıkları öğrenildi. Son olarak Şubat ayı hak edişlerinin Mayıs ayı içerisinde ödendiği ifade edilirken, Mart, Nisan ve Mayıs ayı maaşlarının Haziranın ortası geçilmesine rağmen halen ödenmediği kaydedildi.

Maç başı primlerinin sadece 3 tanesinin ödendi

Sabah'ta yer alan habere göre; bazı futbolculara çok yakın zamanda ödeme yapılacağının sözü verildiği ancak henüz para alan kimsenin olmadığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan bu sezon maç başı primlerinin sadece 3 tanesinin ödendiği, söz verilen hiçbir ekstra primin de verilmediği kaydedildi.

FIFA'ya gidecekler

Sözleşmesi biten futbolcular, biriken maaşların 4 aya yaklaşması nedeniyle FIFA yoluna gitme kararı aldı. Olympiakos ile anlaşan Valbuena, İspanya'da görüşmelerini sürdüren Soldado FIFA'ya gidiyor. Fenerbahçe'den ayrılan Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in de verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle sık sık FIFA'ya gitmekten başka çarelerinin olmadığını dile getirdiği öğrenildi.