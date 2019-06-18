AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mursi açıklaması: Darbeciler naaşından korkuyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir." diye konuştu.

Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sözde demokratik dünya bu sınavı geçemedi"

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını herşeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı. Darbeye direnen Şehit Mursi başta olmak üzere değerlerine sadık kalanlar bu onurun parçasıdır. Darbeye seslerini yükseltenler ve itiraz yolları arayanlar vazifelerini yaptı, yapmaya çalışıyor. Ama sözde demokratik dünya bu sınavı geçemedi. İdamlara sessiz kaldılar, darbecilere kırmızı halı serdiler. Bu utanç onların alnında yazılı olacak her zaman.

"Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar"

Darbeciler, en temel insanlık değerlerine düşmandırlar. Kendi milletine namlu doğrultanlar, insanları acımasızca öldürenler şebekesidir darbeciler. Bir kere daha insani olan herşeye düşman oldukları görüldü. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin naaşını ailesine teslim etmiyorlar. Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir.

"Tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü"

Ahlaki ya da siyasal hakikat asla soyut değildir. En somut, en canlı hayat gerçeğidir. Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler. Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar. Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü. Buna sesiz kalan sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı. Darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin “demokrasiyi inşa ettiğini” söylediler.

"Haberlerden duyduk, takip ediyoruz diyorlar"

Demokratik devletlerin çoğu, Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbecilerin mahkemesinde öldürülmesi karşısında anlamlı bir taziye cümlesi bile kuramıyor... “Haberlerden duyduk, takip ediyoruz” diyorlar. Ahlaki ve siyasal tüm değerleri görmezden geliyorlar. Bu bir siyasal çürümedir. Demokrasiyi bir değer olarak değil, bir çıkar elde etme tekniği olarak algılayanların ikiyüzlülüğü iyice çıplaklaştı. Dünyanın onurlu ve gerçekten demokrat insanları sesini şimdi yükseltmelidir. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi onurlu hayatına uygun şekilde defnedilmelidir.Tüm dünyada, şehit Cumhurbaşkanı için kılınan cenaze namazları dün Kudüs’te başladı. Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla milletimiz tarafından eda edilecek. Kudüs’ten İstanbul’a, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine uzanacak.

Çelik'in ilgili paylaşımları şöyle:

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 17 Haziran 2019

Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını herşeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı. Darbeye direnen Şehit Mursi başta olmak üzere değerlerine sadık kalanlar bu onurun parçasıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 17 Haziran 2019

Darbeye seslerini yükseltenler ve itiraz yolları arayanlar vazifelerini yaptı, yapmaya çalışıyor. Ama sözde demokratik dünya bu sınavı geçemedi. İdamlara sessiz kaldılar, darbecilere kırmızı halı serdiler. Bu utanç onların alnında yazılı olacak her zaman. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 17 Haziran 2019

Darbeciler, en temel insanlık değerlerine düşmandırlar. Kendi milletine namlu doğrultanlar, insanları acımasızca öldürenler şebekesidir darbeciler. Bir kere daha insani olan herşeye düşman oldukları görüldü. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin naaşını ailesine teslim etmiyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 18 Haziran 2019

Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 18 Haziran 2019

Ahlaki ya da siyasal hakikat asla soyut değildir. En somut, en canlı hayat gerçeğidir. Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 18 Haziran 2019

Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü. Buna sesiz kalan sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı. Darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin “demokrasiyi inşa ettiğini” söylediler.

Demokratik devletlerin çoğu, Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbecilerin mahkemesinde öldürülmesi karşısında anlamlı bir taziye cümlesi bile kuramıyor... “Haberlerden duyduk, takip ediyoruz” diyorlar. Ahlaki ve siyasal tüm değerleri görmezden geliyorlar. Bu bir siyasal çürümedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 18 Haziran 2019