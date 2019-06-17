Mursi'nin şehadetinin ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar geldi
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Mursi'nin vefatının ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar geldi.
Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "
BİNALİ YILDIRIM: BAŞIMIZ SAĞOLSUN
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım "Kardeş Mısır halkı tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan kıymetli kardeşim Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu, büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun. "
İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir."ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU: ASLA UNUTULMAYACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı'nın çocuklarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.