İstanbul anketi MAK yaptı! SONAR anket sonuçlarından hayli farklı

MAK İstanbul anketi sonuçları

MAK’ın anketine göre Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 42.5 iken Ekrem İmamoğlu ise oyu yüzde 44 oranında oy alıyor… MAK anketi ile Sonar'ın yayınladığı anket arasında farklar var.