İstanbul anketi MAK yaptı! SONAR anket sonuçlarından hayli farklı
23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala MAK Danışmanlık son İstanbul anketini duyurdu. MAK’tan 2 gün önce de SONAR anketi yayınlamıştı. İşte iki İstanbul seçim anketi ve aradaki fark.
23 Haziran seçimlerine bir haftadan az zaman kala anket şirketleri son verileri açıklıyorlar. MAK anket şirketi de İstanbul seçimine ilişkin elindeki sonuçları açıkladı.
MAK İstanbul anketi sonuçları
MAK’ın anketine göre Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 42.5 iken Ekrem İmamoğlu ise oyu yüzde 44 oranında oy alıyor… MAK anketi ile Sonar'ın yayınladığı anket arasında farklar var.
SONAR'ın anket sonuçları
SONAR ise Ekrem İmamoğlu’nun oyunu yüzde 49,2, Binali Yıldırım’ın oyunu ise yüzde 43,9 olarak açıkladı.
Oyunu değiştirebilecek seçmen potansiyelini yüzde 13
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önceki çalışmasında, oyunu değiştirebilecek seçmen potansiyelini yüzde 13 olarak açıklamıştı. Yapılan son çalışmada seçmenlere, İstanbul seçimlerinde hangi adayı tercih edecekleri soruldu.