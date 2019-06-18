Dolarda yukarı yönlü hareket! Piyasalardan tedirgin bekleyiş

Haftaya 5.90'lı seviyelerin üzerinde başlayan dolar/TL gün içinde yerli yatırımcılardan gelen kar satışlarıyla bir miktar gerilemişti. Dolar/TL güne 5.88 seviyesinin altında başladı.

Merkez Bankası (TCMB) piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verirken, bazı ekonomistler TCMB’nin bu adımını arka kapıdan faiz indirimi olarak nitelendirmişti.

Moody’s'ten kredi notu görünümünü

Bir bankacı ise TCMB’nin bu adımını gevşeme olarak görmediğini belirterek, “Bunu gevşemeden ziyade hazine ihalelerine destek, bankaları bir miktar daha maliyet tarafında rahatlatma olarak görebiliriz” dedi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin gerçekleşme ihtimalini artmaya devam etmesini gerekçe göstererek bir kademe düşürdü, kredi notu görünümünü ise negatifte tuttu.

FED yarın başlayacak

Bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Kurulu (FOMC) yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Bu hafta Fed’e ek olarak Japonya ve İngiltere merkez bankaları da para politikası kararlarını açıklayacaklar.

Öte yandan Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 konusunda gelen açıklamalar da piyasalarda yakından takip edilmeye devam ediyor.