Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya

Fransa maçındaki performansıyla birçok takımın radarına girmeyi başaran Dokrukhan Toköz'e son talip Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool oldu.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan transfer ettiği ve kısa sürede takımın değişilmezleri arasına girmeyi başaran Dorukhan Toköz'ün taliplileri artıyor. Son olarak A Milli Takım'da da başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki yıldız için son talip Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool oldu.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0'la geçtiği mücadelede Pogba karşısındaki etkileyici performansıyla dikkatleri çeken Dorukhan için Jürgen Klopp olumlu rapor verdi.

Alman teknik adam, "Liverpool için yeterli. Transferi katkı sağlar" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin transfer heyetinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Başkan Orman'la ilk görüşmeyi yapacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin Liverpool'dan en az 15 milyon euro talep edeceği belirtiliyor.

Değeri arttı

Geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak alınan Dorukhan'ın o dönem piyasa değeri 500-700 bin euro civarındaydı. Kasım ayından itibaren takımda süre almaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu için Başkan Fikret Orman'ın 15 milyon eurodan daha düşük bir bedeli kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Vodafone Park'ta Liverpool forması giyecek

Liverpool'a transferi gerçekleşmesi durumunda milli yıldız Ağustos ayında yeni formasıyla Vodafone Park çimlerine çıkacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea 14 Ağustos'ta Süper Kupa finalinde Vodafone Park'ta karı karşıya gelecek.

Talipleri artıyor

Daha önce İtalya ekiplerinden Genoa ve Juventus gibi, İspanyol devi Atletico Madrid'in de listesinde olduğu belirtilen Dorukhan için Almanya ve İspanya'dan başka kulüplerden de teklif olduğu öğrenildi.