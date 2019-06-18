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Abdullah Gül'den Muhammed Mursi için taziye mesajı! Büyük bir üzüntüyle karşıladım

Abdullah Gül'den Muhammed Mursi için taziye mesajı! Büyük bir üzüntüyle karşıladım

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden ve bugün cenazesi toprağa verilen Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye mesajı yayınladı.

Mısır'da 2013 senesindeki darbenin ardından 2014'te göreve gelen Sisi'ye tebrik mesajı gönderen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden Mursi'nin ölüm haberi için 'büyük bir üzüntüyle karşıladım' ifadesini kullandı.

Gül mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mısır’ın ilk ve tek demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin şehadetini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Sisi'yi tebrik etmişti

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaptığı darbenin ardından 2014 senesinde Cumhurbaşkanı olan Abdülfettah es-Sisi'ye tebrik mesajı yollamıştı. Gül mesajında, "Dost ve kardeş Mısır halkı için barış istikrar temenni edilirken iki ülke halkları arasında yüzyıllardır süren barış ve kardeşliğin devam etmesi" temennisinde bulunmuştu. 

Erdoğan tepki göstermişti

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da, yaptığı açıklamada, "Darbeyle gelen cumhurbaşkanı sözde bir seçimden sonra tebrikler gitmiş. Biz böyle bir tebriği kabul etmiyoruz." demişti.

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