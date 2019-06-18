HABER /  EKONOMİ
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Fed'in faizi sıfıra yakın indirmesi bekleniyor

Fed'in faizi sıfıra yakın indirmesi bekleniyor

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'nin analistleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin "daha da kötüleşmesi" durumunda, ABD Merkez Bankası'nın faizleri "sıfıra yakın" düzeylere indirebileceğine dikkat çektiler.

Çin ile ticaret gerginliklerinde çözümsüzlüğün sürmesinin, ABDekonomisini de bir resesyona sürükleyebileceği uyarısı da yapan analistler, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde S&P 500 endeksinin yüzde 17,500 düşüşle 2,400 puana kadar gerileyebilceğini, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıtlarının getirisinin 33 baz puan düşüşle yüzde 1.75 düzeyine gerileyeceğini öngördüler.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da Diagne gidiyor Tetteh geliyor
Galatasaray'da Diagne gidiyor Tetteh geliyor
Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya
Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya
Down sendromlu Nesrin’in gelinlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Nesrin’in gelinlik hayali gerçek oldu
Dolarda yukarı yönlü hareket! Piyasalardan tedirgin bekleyiş
Dolarda yukarı yönlü hareket! Piyasalardan tedirgin bekleyiş
Mursi'nin öldüğü akşam Suudi Arabistan'dan olay paylaşım
Mursi'nin öldüğü akşam Suudi Arabistan'dan olay paylaşım
KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması: Fark açılacak
KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması: Fark açılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Zerrin Özer kiminle evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Zerrin Özer kiminle evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Çalışanlar dikkat! İspat edemezseniz tazminatınızdan olursunuz
Çalışanlar dikkat! İspat edemezseniz tazminatınızdan olursunuz
Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi dördüncü eşi kimdir?
Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi dördüncü eşi kimdir?
Zerrin Özer evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor?
Zerrin Özer evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor?
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştay raporu içeriği ne tam metni
Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştay raporu içeriği ne tam metni
6 yaşındaki çocuk karın ağrısıyla hastaneye gitti. Doktorlar bile şoke oldu!
6 yaşındaki çocuk karın ağrısıyla hastaneye gitti. Doktorlar bile şoke oldu!
Mersin bunu konuşuyor! Eşi ve yanındakini öldürdükten sonra intihar etti
Mersin bunu konuşuyor! Eşi ve yanındakini öldürdükten sonra intihar etti
Yorumlar