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İBB STK'lara yardım yaptı mı? İmamoğlu iddia etmişti Sayıştaş açıkladı

İBB STK'lara yardım yaptı mı? İmamoğlu iddia etmişti Sayıştaş açıkladı

İSTANBUL seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayındaki düelloda dile getirdiği Sayıştaş raporuna ilişkin son dakika açıklama geldi. Sayıştay'dan yapılan açıklamada, 'İBB'nin STK'lara yardım yaptığına ilişkin değerlendirme yok" denildi.

Pazar gecesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayında Sayıştay raporu polemiği yaşanmıştı. İmamoğlu, Binali Yıldırım'a elindeki dosyayı gösterip Sayıştay raporu olduğunu söylemiş ve 'okudunuz mu' demişti. İmamoğlu söz konusu dosyadan bir takım veriler de paylaşmış ve STK'lara yardım yapıldığını iddia etmişti.

Gündeme oturan bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Sayıştay'dan söz konusu rapora ilişkin açıklama geldi. Bugün yapılan son dakika açıklamada şöyle denildi:

"Yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yok"

-İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur. İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir."

Ekrem İmamoğlu canlı yayında sayıştaş raporuyla ilgili şunları söylemişti:

Binali Yıldırım : Sayıştay raporu yalan

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