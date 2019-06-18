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Üniversiteden mezun oldu ama atanamayınca bu işi yapmaya başladı

Üniversiteden mezun oldu ama atanamayınca bu işi yapmaya başladı

iSTANBUL'da üniversiteden 6 yıl önce mezun olan 32 yaşındaki Şükrü Tekin, atanamayınca yaşadığı köyünde çobanlık yapmaya başladı. Altı aylık için 20 bin lira karşılığında 1500 koyuna çobanlık yapan Tekin, mecbur kaldığı için bu işi yaptığını söyledi.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de yaşayan Şükrü Tekin, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Bir çocuk babası Tekin, mezun olduktan sonra katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), 77 puan aldı. Tekin atanamayınca da yaşadığı köyünde çobanlık yapmaya başladı.

Mesleğini yapmak istiyor
Kadıköy'de 6 aylık süre için 20 bin TL karşılığında 1500 koyuna çobanlık yapan Tekin, mecbur kaldığı için bu işi yaptığını, ancak mesleğini yapmak için atanmak istediğini söyledi. Tekin, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topladığını belirtti.

"Zor da olsa bu işi yapıyoruz"
Üniversite mezunu Tekin, geçimini çobanlık yaparak sağladığını belirterek, "Hayatımda ilk defa çobanlık yapıyorum. Özellikle bu dağlarda gezmek, sürünün peşinde koşmak zor oluyor. Daha önce yapmadığımız bir iş olduğu için günün büyük bir bölümünü sürekli ayakta sürünün peşinde geçiriyorum. Hiçbir tecrübem yok. Zor da olsa bu işi yapıyoruz. Çünkü bin 500 koyun sürüsü bana emanet. O yüzden bana emanet edilen koyun sürüsüne gözüm gibi bakmak bakıyorum" dedi.

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