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İstanbul Havalimanı'nda güvenlik işçisi sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti

İstanbul Havalimanı'nda güvenlik işçisi sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti

İstanbul Havalimanı'nda İGA Güvenlik'in işçisi, Terminal'de gidiş katından geliş katına atlayarak intihar etti. Arkadaşlarının engellemeye çalıştığı işçi, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla fotoğraf paylaşarak helallik istedi.

İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik hizmeti sunan İGA Güvenlik'in işçisi, Terminal'de yüksek bir yerden atlayarak intihar etti.

İstanbul Havalimanı inşaatı daha önce sık sık işçi kazaları ve ölümlerle gündeme gelmişti. Bu sefer İGA Güvenlik işçisi, arkadaşlarının engel olma çabalarına rağmen Terminal'de gidiş katından geliş katına atlayarak intihar etti. 

'Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık'

Güvenlik işçisi intiharı öncesinde gözyaşlarıyla ''Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir ne mutlu kürt ve türküm diyebilene... hakkınızı helal edin''  notunu paylaştı.

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