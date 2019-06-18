HABER /  EKONOMİ
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Köprü cezalarına ilişkin karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

Köprü cezalarına ilişkin karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Tahsilat Genel Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğde, torba kanunda yer alan köprülerden kaçak geçiş yapanlara ilişkin düzenlemenin uygulama usul ve esasları yer aldı.

Buna göre, 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak. Kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek.

Bu cezalara yönelik varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

Yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücreti istenmeyecek.

Başvuru ve iadeler Eylülde

Karayolları Genel Müdürlüğünce cezalara ilişkin idari yaptırım kararı düzenlenmeyecek. Düzenlenmiş idari yaptırım kararları da tebliğ edilmeyecek. Kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek.

Kaçak geçişlere kesilen cezaların iadesi, tahsil edilen yere göre yapılacak. Cezaların iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuru yapılması gerekiyor. İadeler ise 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Konut kredisi faiz oranları son durum 150 bin TL cebinizde kalabilir
Konut kredisi faiz oranları son durum 150 bin TL cebinizde kalabilir
İBB STK'lara yardım yaptı mı? İmamoğlu iddia etmişti Sayıştaş açıkladı
İBB STK'lara yardım yaptı mı? İmamoğlu iddia etmişti Sayıştaş açıkladı
Abdullah Gül'den Muhammed Mursi için taziye mesajı! Büyük bir üzüntüyle karşıladım
Abdullah Gül'den Muhammed Mursi için taziye mesajı! Büyük bir üzüntüyle karşıladım
Fed'in faizi sıfıra yakın indirmesi bekleniyor
Fed'in faizi sıfıra yakın indirmesi bekleniyor
Galatasaray'da Diagne gidiyor Tetteh geliyor
Galatasaray'da Diagne gidiyor Tetteh geliyor
Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya
Dorukhan Toköz'e dünya devi talip oldu! 150 bin euro'dan 15 milyon euro'ya
ÖNCEKİ HABERLER
Zerrin Özer kiminle evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Zerrin Özer kiminle evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Çalışanlar dikkat! İspat edemezseniz tazminatınızdan olursunuz
Çalışanlar dikkat! İspat edemezseniz tazminatınızdan olursunuz
TÜİK Nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı
TÜİK Nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı
Zerrin Özer evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor?
Zerrin Özer evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor?
Down sendromlu Nesrin’in gelinlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Nesrin’in gelinlik hayali gerçek oldu
TYT puan hesaplama 2019 YKS üniversite taban-tavan puanları
TYT puan hesaplama 2019 YKS üniversite taban-tavan puanları
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
ÖSYM 2019 TYT soruları YKS tavan ve taban puan hesaplama robotu
ÖSYM 2019 TYT soruları YKS tavan ve taban puan hesaplama robotu
Yorumlar