Nisan ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1 azaldı

Nisan'da sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre 4, bir önceki aya göre ise yüzde 1 azaldı.

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Nisan'da aylık yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 4 düştü. Beklenti aylık yüzde 0.1 artış, yıllık yüzde 2.2 düşüş olmasıydı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

Bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.