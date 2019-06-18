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Fenerbahçe'de Cocu gerçeği ortaya çıktı! Ali Koç sözünü tutmadı

Fenerbahçe'de Cocu gerçeği ortaya çıktı! Ali Koç sözünü tutmadı

Fenerbahçe Phillip Cocu'nun görevine son verdiği tarihten itibaren 1 yıllık maaş ödemesi (2 milyon Euro) yapmak zorundaydı. Ancak o tarihten bu yana Cocu'ya hiçbir ödeme yapılmadı ve konu FIFA'lık olma noktasına kadar geldi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yaşanan transfer skandallarının artçıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında takımın başına getirdiği Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu için eski kulübü PSV Eindhoven'a 2 milyon Euro tazminat ödediği ortaya çıktı. 49 yaşındaki hocanın tazminatı eski kulübüne bizzat kendisinin ödediği, ardından bunu Fenerbahçe kulübünden tahsil ettiği bildirildi.

Ödeme yapılmazsa FIFA'ya gidecek
Sabah'ta yer alan iddiaya göre; Ali Koç, Phillip Cocu ile yolları ayırdıkları dönemde Hollandalı teknik adam ile barış içinde ayrıldıklarını ifade etmişti. Ancak Hollandalı Cocu'nun kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle hayli mutsuz olduğu, görevine son verilmesinin ardından tazminatını alamadığı ve bu nedenle FIFA'ya başvurma kararı aldığı kaydedildi.

1 yıllık ödeme yapılacaktı
Fenerbahçe Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ve erken fesih için sözleşmeye tazminat maddesi eklemişti. Buna göre Fenerbahçe, Cocu'ya görevinden alındığı tarihten itibaren (28 Ekim 2018) 1 yıllık maaş ödemesi (2 milyon Euro, yaklaşık 14 milyon TL) yapmak zorundaydı. Ancak o tarihten bu yana Cocu'ya hiçbir ödeme yapılmadı ve konu FIFA'lık olma noktasına kadar geldi.

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