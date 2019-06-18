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Aile Bakanı Selçuk'tan müjdeli haber 2'si kanser o ilaçlar listeye alındı

Aile Bakanı Selçuk'tan müjdeli haber 2'si kanser o ilaçlar listeye alındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk ''2'si kanser olmak üzere 55 ilaç geri ödeme listesine alındı'' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Toplamda 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173’e ulaştı” açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirtti.

2018 yılında 70’i kanser olmak üzere 570 ilaç listeye alındı

2018 yılında 70’i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34’ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkanı doğduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626’sı yurtiçi, 70’i yurtdışı olmak üzere toplamda 696 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır” değerlendirmesinde bulundu. 

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