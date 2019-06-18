AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
MALATYA'da AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Kale ilçesinde meydana geldi. Evinin balkonunda arkadaşları birlikte sohbet eden Abdulvahap Akdeniz'e kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.
Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi
Açılan ateş sonucunda Akdeniz ile birlikte arkadaşı S. Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
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