HABER /  OTOMOBİL
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Dacia Sandero'ya günlük 39.90 lira ödeme ile sahip olabilirsiniz

Dacia Sandero'ya günlük 39.90 lira ödeme ile sahip olabilirsiniz

Dacia, haziran ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya dahilinde Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49,90 lirave Duster 59,90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 2,09 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60 bin lira kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı mevcut.

Haziran ayında Sandero 76 bin 250 lira, Dokker 78 bin 250 lira, Logan MCV 89 bin 250 lira, Lodgy 96 bin 250 lira, Duster ise 99 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ operasyonu! 18 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ operasyonu! 18 kişi hakkında gözaltı kararı
Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP patladı: 4 korucu yaralı
Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP patladı: 4 korucu yaralı
Altını olanlar dikkat! Güne yükselişle başladı
Altını olanlar dikkat! Güne yükselişle başladı
Kılıçdaroğlu canlı yayına ilişkin ilk kez konuştu Binali Bey Türkiye’nin geçmişi...
Kılıçdaroğlu canlı yayına ilişkin ilk kez konuştu Binali Bey Türkiye’nin geçmişi...
Ağrı'da sel faciası: Ölüler var
Ağrı'da sel faciası: Ölüler var
AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
TYT puan hesaplama 2019 YKS taban tavan puan tablosu
TYT puan hesaplama 2019 YKS taban tavan puan tablosu
Halkbank'tan enflasyona endeksli konut kredisi
Halkbank'tan enflasyona endeksli konut kredisi
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Genç işçi çalıştırana istihdam desteği
Genç işçi çalıştırana istihdam desteği
Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi dördüncü eşi kimdir?
Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi dördüncü eşi kimdir?
TYT puan hesaplama 2019 YKS üniversite taban-tavan puanları
TYT puan hesaplama 2019 YKS üniversite taban-tavan puanları
Aile Bakanı Selçuk'tan müjdeli haber 2'si kanser o ilaçlar listeye alındı
Aile Bakanı Selçuk'tan müjdeli haber 2'si kanser o ilaçlar listeye alındı
Manken Berrak Tüzünataç Hollywood yıldızıyla beraber oynayacak!
Manken Berrak Tüzünataç Hollywood yıldızıyla beraber oynayacak!
Yorumlar