Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sırasındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Fransa'da gözaltına alındı.

Fransız futbol adamı, dev turnuvanın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almakla suçlanıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı da ifade veren isimler arasında.

Michel Platini kimdir?

Futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Platini, kendi döneminin en büyük futbolcusuydu ve olağanüstü gol atma kabiliyetlerine sahipti. Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü art arda 3 kez kazanan ilk futbolcudur. IFFHS tarafından 20'nci yüzyılın en iyi 7'nci futbolcusu seçildi. Birçok kişi tarafından döneminin en şık oyuncularından biri ve gelmiş geçmiş en büyük Fransız futbolcusu olarak gösterilmektedir.

(Büyülü kare) olarak gösterilmekteydi

Platini 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Fransa Millî Futbol Takımı'nın bir parçasıydı, ve turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmiş ve gol kralı olmuştu. 1978, 1982 ve 1986 Dünya Kupaları'na katıldı, ve ikisinde yarı finale ulaştı. Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez ve Jean Tigana Fransızlar tarafından "carré magique" (büyülü kare) olarak gösterilmekteydi.

UEFA Başkanlığı'ndan istifa etti

Temmuz 2006'da UEFA Başkanlığına aday olacağını açıklayan Michel Platini, 26 Ocak 2007'de yapılan oylamada Lennart Johansson'un 23 oyuna karşılık 27 oy alarak başkan seçilmiştir.8 Ekim 2015'te FIFA Etik kurulu, naklen yayın ihalesine fesat karıştırmak ve UEFA Başkanı Michel Platini'ye usülsüz ödeme yapmakla itham edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter'le birlikte Michel Platini'nin de görevini 90 günlüğüne askıya almıştır. Kendisine verilen cezadan dolayı önce FIFA Temyiz Kurulu'na sonra da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a giden Michel Platini beklediği kararı alamayınca UEFA Başkanlığı'ndan istifa etti.

8 yıl futboldan men cezası aldı

FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verdi.FIFA Etik Komitesi, dünya futbolunu sarsan FIFA ve UEFA'daki yolsuzluk dosyası ile ilgili kararını verdi. Kurul, 20'ye yakın FIFA yetkilisinin tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8'er yıl futboldan men cezası verdi.

Futboldan 4 yıl süreyle men edildi

Bu kararın ardından Michel Platini FIFA Temyiz Kurulu'na gitti. Temyiz Kurulu'nun cezayı 6 yıla düşürmesinin ardından Platini, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'ne gitti. CAS ise Platini'nin cezasını 6 yıldan 4 yıla düşürdü. Bu ceza ile Michel Platini, futboldan 4 yıl süreyle men edildi.