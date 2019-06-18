Karpuz sayesinde 1 haftada 5 kilo verin! İşte zayıflamak için ideal diyet
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun zayıflamaya yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? İşte bir haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalarda alınan kilolar verilmek istenir. Özellikle kadınlar, formlarını kaybetmemek için yaza aylar öncesinden hazırlanır. Peki kış aylarında alınan kilolar yaz aylarında nasıl verilir?
İçerisinde bol miktarda su bulunduran karpuz özellikle de düzenli egzersiz yapan kimselerin ihtiyaç duyduğu su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. 150 gram karpuzda ortalama 45 kalori olduğu düşünüldüğünde yaz için en ideal meyvelerden biridir.
Ancak şeker hastaları karpuz miktarını çok dikkatli ve iyi ayarlamalıdır. İşte bir haftada beş kilo verdiren karpuz diyeti...
1. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir porsiyon tavuk göğsü, yeşil salata, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 1 dilim karpuz
2. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 5 adet ceviz veya fındık
Öğlen: Bir dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
3. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak yeşil çay, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış 1 tabak sebze
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
4. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Az miktar yağda kavrulmuş mantar, salata, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 su bardağı ayran
Akşam: Bir porsiyon ızgara köfte, yeşilliklerden hazırlanmış salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
5. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Ara öğün: Beş adet ceviz ya da fındık
Öğlen: Fırında pişmiş kabak mücveri, 1 dilim kepek ekmeği ve bolca salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
6. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 adet haşlanmış yumurta veya 1 dilim peynirle yapılmış yağsız omlet, 1 dilim kepek ekmeği, salatalık, domates
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
7. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir.