Karpuzdaki viagra etkisi yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kısımlarını yerseniz...
Serinleten etkisiyle uzun yıllardır yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuzun, erkekler için viagra etkisinin olduğu ortaya çıktı.
İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için mükemmel bir besin olan, ayrıca potasyum ve magnezyum miktarı ile kan basıncını düşürme özelliğini barından karpuzun insan vücuduna daha birçok faydası bulunuyor. Karpuzun özellikle erkekleri ilgilendiren faydası ise viagra etkisine sahip olması.
Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonuçlarına göre, karpuzun beyaz kısımlarının viagra etkisi gösterdiği ortaya konmuştur. Cinselliğin ilacı olarak gösterilen karpuzun beyaz kısımları, yüksek oranda sitrülin içerir. Sitrülin ise viagradan daha etkili olan bir amino asit türüdür.
Sitrülin bileşeni vücuda girdiğinde, arjinin maddesine dönüşür. Bu madde ise cinsel gücü artırmasıyla tanımlanır. Karpuzun beyaz kısımları ve hatta çekirdekleri dahi ereksiyon sorununa çözüm olabilir. Ayrıca uzmanlar, karpuzun bu bölümlerinin reçeteli ilaçlar kadar etkili olabileceğini söylüyorlar.
Peki karpuzun diğer faydaları nelerdir?: Karpuz, su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretik özelliği bulunuyor yani sık sık idrara çıkarıyor. Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında ilaç gibi bir besin.