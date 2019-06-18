HABER /  GÜNCEL
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Aksaray'da korkunç minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da korkunç minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray -Konya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi.

Mehmet Şah Fırtına (40) yönetimindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Şah Fırtına ile yanındaki Alaaddin Oya (45) ve Kenan Demir (54) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Demir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.  Sürücü Mehmet Şah Fırtına'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karpuz sayesinde 1 haftada 5 kilo verin! İşte zayıflamak için ideal diyet
Karpuz sayesinde 1 haftada 5 kilo verin! İşte zayıflamak için ideal diyet
FETÖ operasyonu! 18 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ operasyonu! 18 kişi hakkında gözaltı kararı
Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP patladı: 4 korucu yaralı
Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP patladı: 4 korucu yaralı
Altını olanlar dikkat! Güne yükselişle başladı
Altını olanlar dikkat! Güne yükselişle başladı
Kılıçdaroğlu canlı yayına ilişkin ilk kez konuştu Binali Bey Türkiye’nin geçmişi...
Kılıçdaroğlu canlı yayına ilişkin ilk kez konuştu Binali Bey Türkiye’nin geçmişi...
Ağrı'da sel faciası: Ölüler var
Ağrı'da sel faciası: Ölüler var
ÖNCEKİ HABERLER
Dacia Sandero'ya günlük 39.90 lira ödeme ile sahip olabilirsiniz
Dacia Sandero'ya günlük 39.90 lira ödeme ile sahip olabilirsiniz
TYT puan hesaplama 2019 YKS taban tavan puan tablosu
TYT puan hesaplama 2019 YKS taban tavan puan tablosu
Nil Burak kaç yaşında Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Nil Burak kaç yaşında Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Halkbank'tan enflasyona endeksli konut kredisi
Halkbank'tan enflasyona endeksli konut kredisi
Genç işçi çalıştırana istihdam desteği
Genç işçi çalıştırana istihdam desteği
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Muhammed Mursi kimdir?
Muhammed Mursi kimdir?
Yorumlar