HABER /  EĞİTİM
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

EBA kurs giriş ekranı TC ile EBA girişi nasıl yapılır?

EBA kurs giriş ekranı TC ile EBA girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA yani Eğitim Bilişim Ağı uygulamasında öğretmenler ile buluşacak. Peki EBA nedir, EBA girişi nasıl yapılır, EBA'ya nasıl girilir şifre gerekir mi? İşte e okul şifresiyle girilecek olan EBA hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığın büyük ilgi gören uygulamalarından biri de EBA yani Eğitim Bilişim Ağı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA üzerinden öğretmenler ile buluşacağını bildirdi. Bunun üzerine birçok kişi EBA nedir, EBA'ya giriş nasıl olur, hangi şifreyle giriş yapılır sorularının yanıtlarına kilitlendi. 

EBA sosyal bir eğitim platformu olarak öğrenci ve öğretmenlere pek çok hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk'da bugün saat 10.50'de EBA üzerinden öğretmenlerle buluşacak. Konu ise Mesleki Çalışma Programı olacak. EBA giriş sayfası ve detaylar haberimizde.

EBA GİRİŞ SAYFASI! EBA'YA NASIL GİRİLİR: Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

* Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

* Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

EBA'YA GİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karpuz sayesinde 1 haftada 5 kilo verin! İşte zayıflamak için ideal diyet
Karpuz sayesinde 1 haftada 5 kilo verin! İşte zayıflamak için ideal diyet
FETÖ operasyonu! 18 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ operasyonu! 18 kişi hakkında gözaltı kararı
Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP patladı: 4 korucu yaralı
Van'da PKK'nın tuzakladığı EYP patladı: 4 korucu yaralı
Altını olanlar dikkat! Güne yükselişle başladı
Altını olanlar dikkat! Güne yükselişle başladı
Kılıçdaroğlu canlı yayına ilişkin ilk kez konuştu Binali Bey Türkiye’nin geçmişi...
Kılıçdaroğlu canlı yayına ilişkin ilk kez konuştu Binali Bey Türkiye’nin geçmişi...
Ağrı'da sel faciası: Ölüler var
Ağrı'da sel faciası: Ölüler var
ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da korkunç minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var
Aksaray'da korkunç minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var
Dacia Sandero'ya günlük 39.90 lira ödeme ile sahip olabilirsiniz
Dacia Sandero'ya günlük 39.90 lira ödeme ile sahip olabilirsiniz
Nil Burak kaç yaşında Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Nil Burak kaç yaşında Nil Burak evlilikleri kaç kere evlendi eşleri kimdir?
TYT puan hesaplama 2019 YKS taban tavan puan tablosu
TYT puan hesaplama 2019 YKS taban tavan puan tablosu
Halkbank'tan enflasyona endeksli konut kredisi
Halkbank'tan enflasyona endeksli konut kredisi
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama
Genç işçi çalıştırana istihdam desteği
Genç işçi çalıştırana istihdam desteği
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Yorumlar