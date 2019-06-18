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Tubalife Mağazacılık'tan ''Solucan vurgunu'' haberine yalanlama

Tubalife Mağazacılık'tan ''Solucan vurgunu'' haberine yalanlama

Tubalife Mağazacılık Elektronik Tic. LTD. ŞTİ. ''Çiftlikbanktan sonra solucan vurgunu'' haberinde yer alan bilgiler ile şirket yöneticisi olarak adlandırılan kişilerin Tubalife Mağazacılık ile hiçbir alakasının olmadığını açıkladı.

İnternethaber sitesinde yayınlanan ''Çiftlikbanktan sonra solucan vurgunu'' başlıklı habere, Tubalife Mağazacılık Elektronik'in başvurusu üzerine mahkeme kararı doğrultusunda tekzip çıkarıldı. Bilecik Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda tekzip metni aşağıdaki gibidir.

''Posta Gazetesi'' adlı haber ajansının https://www.google.com.tr/amp/yok/artik-dedirten-olay-solucandan-40-milyon-euro-vurgun-yaptilar-2149333'' linkte şirketimize ait Tubalife Mağazacılık Elektronik Tic. LTD. ŞTİ. ünvan ve logosu haksız ve hukuksuz bir şekilde kullanılmıştır. Şöyle ki; Haber içeriğinde yer alan şahıs görselleri ve yine ismi geçen ve şirket yöneticisi olarak adlandırılan kişilerin TUBALİFE ile bir bağlantısı yoktur. Şirketimizin tek yetkilisi Nejdet Yılmaz'dır. Yine haber içeriğinde yer alan 20 bin kişiden 40 milyon Euro elde edildiğine ilişkin bilgiler de şirketimizle alakası olmayan bilgilerdir. Şirketimiz 5 yıldır faaliyetlerine devam eden ve özellikle temizlik kozmetik natürel ürünler üzerinde faaliyet göstermektedir. Şirketimiz ayrıca solucan yerinde bakım hizmeti sunarak solucan üretimi yaptığı ve Türkiye'de ilk ve tek olan solucanların salgıladığı sölom sıvısından kozmetik ürün üreten ve faaliyetlerine devam eden bir şirkettir. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgi ve alakası olmayan firmamızın, aşağıdaki görseli bulunan unvan, logosunun ve solucan yerinde bakım hizmetleri kapsamında solucan satış kampanya fiyatlarının bulunduğu görseli 03/05/2019 tarihli dolandırıcılık haberleri ve haber başlığı olarak vererek; haber içeriğinde geçen dolandırıcılık suçunu sanki Tubalife Mağazacılık Elektronik Tic. LTD. ŞTİ. gerçekleştirmiş gibi kamuoyuna servis edilmiş olması, basın ahlakı ve çalışma ilkelerine aykırılık teşkil etmekte olup, anılan sözde haberleri barındıran yayınlar hakkında her türlü hukuksal başvuru yolları sonuna kadar kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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