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İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

İşte Cenk Tosun'un yeni adresi

Everton'un elden çıkarmak istediği Cenk Tosun'a Borussia Dortmund’un talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş formasıyla yaptığı büyük çıkışın ardından İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, geçen dönem takımında istediği kadar forma şansı bulamamıştı. Kulübüyle ayrılığın eşiğinde olan milli golcüyle Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un ilgilendiği öğrenildi.

İki Alman kulübü yakın takipte
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dortmund’a ek olarak Schalke 04’ün de Cenk’i takip ettiği bildirildi. 28 yaşındaki yıldız futbolcu 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. 

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