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Manisa'da dikkat çeken fuhuş operasyonu çok sayıda gözaltı var

Manisa'da dikkat çeken fuhuş operasyonu çok sayıda gözaltı var

Manisa'nın Soma ilçesinde ekiplere yapılan fuhuş ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 1'i Türk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Soma'nın Kurtuluş Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, bir adrese yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan kişilerden 4’ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken bazı kişilerin tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi. Yakalanan şahıslara adli ve idari yönden gerekli işlemlerin yapıldığı, 2 yabancı uyruklunun da sınır dışı edileceği kaydedildi. 

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